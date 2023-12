Kurz vor der großen Bergparade in Marienberg ist die Aufregung größer als sonst: Die Gäste des Umzugs mit seinen mehr als 500 Trachtenträgern und Bergmusikern sollten mit Sonderzügen direkt nach Marienberg fahren. Wie der Sprecher der Erzgebirgsbahn, Ralf Bucka, nun mitteilte, wird daraus nichts. "Das haben wir kurzfristig nicht möglich machen können", sagt Bucka. Denn die Strecke sei nach einem schweren Unfall gesperrt.

Grund für die Sperrung ist eine kaputte Eisenbahnbrücke in Pockau-Lengefeld, über die die Sonderzüge rollen sollten. Ein Lkw-Fahrer hatte am Mittwoch laut Polizei offenbar die Durchfahrtshöhe der Brücke nicht beachtet. Der auf dem Lastwagen geladene Bagger schrammte die Brücke und beschädigte sie schwer. Der Schaden werde in die Hunderttausende Euro geschätzt. Hinzu kommt, dass die unter der Brücke führende Staatsstraße gesperrt ist.