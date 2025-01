Choreographin aus Japan in Chemnitz

Ähnlich wie die überalterte Gesellschaft in Japan habe auch Chemnitz einen großen Anteil an Menschen über 60. Mehr als ein Drittel laut Takats. Deshalb kam sie auf die Idee, so etwas Ähnliches auch in Chemnitz zu etablieren und hat Yoko Ando und ihr Team nach Chemnitz eingeladen. Wenn ältere Menschen aktiv sind, dann blieben sie länger gesund und würden auch älter, teilte die Projektleiterin ihre Motivation mit.

Bildrechte: MDR/Timur Vorkul

"Da wir ja auch das Thema 'C the Unseen' haben, ist das eine tolle Sache, wenn sie auftreten und zeigen, dass auch sie noch bühnenfähig sind, dass die Älteren nicht nur pflegebedürftige oder hilfsbedürftige Menschen sind, sondern dass da auch ganz viele Aktive dabei sind", so Takats.

Seit mehr als über einem Jahr trainieren die Seniorinnen und Senioren für den ersten großen Auftritt bei der Kulturhauptstadteröffnung. Und wieder einmal gab es mehr Freiwillige, die gern auftreten wollten, als es die Bühne am Neumarkt erlaubt. Die Lösung: Am Samstag tritt erst einmal die Hälfte der 50 Interessierten mit acht jungen Tänzerinnen und Tänzern auf, beim nächsten Auftritt darf die andere Hälfte auf die Bühne.

Bildrechte: IMAGO-Wolfgang Schmidt

Viel Programm zur Eröffnung in Chemnitz

Die 15-minütige Performance der "Tanzenden Nachbarn" ist nur ein Teil der Eröffnung am 18. Januar. Den ganzen Tag über gibt es Programm: Auf drei Bühnen in der Innenstadt treten vor allem musikalische Acts auf. Wie vielfältig die Angebote sind und wer alles dabei ist, verrät Programm-Geschäftsführer Stefan Schmidtke: "Im Herzen sind wir Sachsen und wir haben ganz tolle sächsische Künstlerinnen und Künstler dabei, wie etwa Anna Mateur und die Beuys, eine tolle Komikerin." Daneben gebe es Menschen, die deutsche Geschichten erzählten, aber im Internationalen sehr bekannt seien. Die Bandbreite sei sehr groß. Was die Künstler vereine, sei "eine klare zivilgesellschaftliche Haltung, sie stehen für Respekt und für eine demokratische Gesellschaft."

Bildrechte: Philipp Köhler

Eröffnungsfeier bringt große Acts nach Chemnitz

Zivilgesellschaftliches Engagement, Haltung beziehen, sich trauen, den Mund aufmachen – das war auch für den Regisseur der Eröffnungsshow, Lars-Ole Walburg, besonders wichtig: "Das war die Hauptgrundlage, nach der ich ausgesucht habe und das Gefühl hatte, das passt auch zu Chemnitz. Chemnitz ist ehrlich, ist bodenständig, macht den Mund auf."

Was genau dort am Samstag um 19 Uhr am Nischel dem Karl-Marx-Monument passiert – darüber herrscht vorfreudiges Schweigen. Aber: Große Acts werden dabei sein. Bosse, Fritz Kalkbrenner, Paula Carolina. Und alle drei, vier Minuten kommt jemand neues auf die Bühne, heißt es vom Regisseur.

Bildrechte: Eric Joelnagel

Neben bereits etablierten Musikerinnen und Musikern – gibt es bei der Eröffnungsshow auch regionale Auftritte. "Ich war total überrascht über die hohe kulturelle Dichte, die hier in der Stadt vorhanden ist und über die hohe Qualität", sagt Walburg. Er habe viele Leute kennengelernt und dann sei von dem einen zum nächsten geschickt worden. Und so sei es über das ganze Jahr zu ganz vielen Gesprächen und dann irgendwann zu dieser Auswahl gekommen, erzählt der Regisseur.

Ein Fest für Chemnitz