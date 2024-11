Im Vorfeld des Kulturhaupstadtjahres in Chemnitz hat die Lokalzeitung Freie Presse zu einer Podiumsdiskussion eingeladen.

Das Thema: Wie soll die angehende Kulturhauptstadt mit rechtsextremen Störversuchen umgehen?

Die Strategien der Stadtspitze überzeugten die Anwesenden anscheinend kaum.

Wie umgehen mit Störversuchen vom rechten Rand? Diese Frage stellen sich zurzeit in Chemnitz Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Kulturszene – und nicht zuletzt die Stadtspitze selber.

Am Freitagabend hat die Freie Presse in den bekannten Chemnitzer Club Atomino eingeladen. "Chemnitz: Deine Rechten. Wie geht die Kulturhauptstadt mit Störfeuern um" lautete die Überschrift des Abends. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Hintergrund der Veranstaltung sind unter anderem die Ankündigungen – besser Androhungen – von der rechstextremen Kleinpartei "Freie Sachsen" für das Kulturhauptstadtjahr. Eine Demonstration hat die Gruppierung bereits für den 18. Januar 2025, also zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres, angemeldet.

Strategie: Rechtsextremen Kräften den Raum nehmen

Sven Schulze, der Oberbürgermeister von Chemnitz, meidet derweil eine deutliche Positionierung: "Die wichtigste Aufgabe ist, dass man Oberbürgermeister einer gesamten Stadt ist, man muss diese Stadt in der Breite auch mitnehmen und repräsentieren." Jenen, die kritisieren, dass die Versammlungsbehörde rechtsextreme Demonstrationen erlaubt, entgegegnet Schulze, dass die Versammlungsfreiheit "ein hohes Gut unserer Demokratie sei" und man Aufmärsche wie die der Freien Sachsen aushalten müsse. "Aber wir gehen natürlich nicht blauäugig ran und lassen die in die erste Reihe", so Schulze.

In diesem Sinne gilt es, so viel wie möglich die öffentlichen Plätze der Stadt zu besetzen. So scheint die Strategie von Stefan Schmidtke, Programmchef für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, zu verstehen zu sein. Bildrechte: Philipp Köhler

Er setzt auf die Zusammenarbeit mit hunderten Akteuren: "Wir arbeiten mit über 400 Trägervereinen in dieser Stadt zusammen und es kommen nochmal 500 individuelle Träger hinzu." Tausende Menschen würden das Projekt Kulturhauptstadt aktiv unterstützen, so Schmidtke. "Ich habe das Gefühl, dass die Menschen ihre Kulturhauptstadt immer ernster nehmen und immer mehr begreifen, dass es um sie selber geht."

Support: Marginalisierte Gruppen schützen

Anna Schramm ist Mitarbeiterin von Support, einer Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt. Sie weist darauf hin, dass die Aktivitäten für einige Menschen in der Stadt, besonders bedrohlich sind. Schließlich gäbe es marginalisierte Gruppen, "die Angst haben müssen und die auch Angst haben bezogen auf die Eröffnungsfeier aber eben auch auf alle anderen Aktionen in der Stadt. Der Raum ist sehr weiß und sehr privilegiert." Schramm appelliert nicht zuletzt an die Entscheidungsträger der Stadt: "Wir müssen die Menschen mitdenken, die schneller als Feindbild erkannt werden von Neonazis und Rechten."

Die Erinnerung an die rechtsextremen Ausschreitungen im Jahr 2018 sind bei vielen Chemnitzern noch sehr wach – vor allem bei jenen Bürgerinnen und Bürgern, die zivilgesellschaftlich engagiert oder in der linken Szene aktiv sind. Groß sind auch die Befürchtungen, dass sich so etwas wie die rechtsextremen Aufmärsche 2025 wiederholen könnten. Bildrechte: picture alliance/AP Images | Jens Meyer

Bei der Diskussion im Atomino überlagert die Debatte um die Strategien gegen die rechtsextremen Aktivitäten letztlich die anderen, wenn auch damit assoziierten Themen. Zu nennen wären etwa das geplante NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz und die demokratiefördernden Projekte, die vom Kulturhauptstadt-Team unterstützt werden.

Chemnitzer sind skeptisch

Erklärungsversuche der Stadtspitze, dass man intensiv an Sicherheitskonzepten arbeite, um etwaige Ausschreitungen zu verhindern, scheinen da nicht zu beschwichtigen. Das zeigen auch Stimmen aus dem Publikum im Anschluss. "Also der OB hat ja versprochen, dass die Polizei ein Konzept hat. Ich hoffe, ich kann ihm glauben. Ich hoffe, dass man wirklich gelernt hat aus 2018", sagt Katja Schmerschneider.