Auch Reiner Lange kennt den Gornsdorfer Schwimmmeister seit Jahren. Er schätzt vor allem dessen Engagement für alles, was mit dem Waldbad zu tun hat: "Er hat sich ja viele Jahre aufgeopfert für das Bad und hat alles schön in Schuss gehalten. Man kann nur Gutes von ihm berichten. Wo ich zuerst hierher gekommen bin, war es noch ein uraltes Bad." Es sei mit Holz umrandet gewesen, aber nun sei ein Schmuckstück daraus geworden, berichtete Lange weiter.

Bei 44 Jahren am Beckenrad passiert so einiges. Zum Glück - so sagt Schmelz - gab es nie einen richtig ernsten Zwischenfall. Dafür viele kuriose Erlebnisse. Von einem berichtet er: "Ein Vater sagte mal zu mir, Peter pass mal auf, dass mein Sohn, wenn er aus dem Wasser kommt seine nasse Badehose auszieht. [...] Der Kleine kam aus dem Wasser raus und ich sage: Denk dran, was der Vati gesagt hat, Badehose wechseln. Da kam der Kleine zu mir und sagte: 'Mein Vati denkt, ich bin blöde. Ich hab die trockene Badehose gleich drunter gelassen.'" Solche Momente, sagte der altgediente Schwimmeister, sind das Salz in der Suppe.