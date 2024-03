Mit Nachhaltigkeit hat sich die 14 Jahre alte Greta Dürr nach eigenen Aussagen bislang noch nicht großartig befasst. Trotzdem ist sie gemeinsam mit ihrer 15 Jahre alten Freundin Miriam Hengst am Mittwoch zur Texulting GmbH gekommen. Hier wollen sie sich über den Beruf des Nachhaltigkeitsmanagers schlau machen.

Doch bevor es um den konkreten Beruf geht, erklärt Nachhaltigkeitsmanagerin Lilian Kupfer spielerisch, was es mit dem Begriff Nachhaltigkeit auf sich hat. Manches erklärt sie, andere Fakten können die Schülerinnen und Schüler im Raum an ihrem Handy mit einem Quiz selbst herausfinden. So erfahren sie, dass bereits im 18. Jahrhundert der Begriff Nachhaltigkeit durch den Chemnitzer Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde oder dass die Produktion eines T-Shirts 2.300 Liter Wasser benötigt.