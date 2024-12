Im Prozess um den fingierten Machetenüberfall am Landgericht Chemnitz sollen am Mittwoch die Plädoyers gehalten werden. Zuvor kommen noch Sachverständige zu Wort. Dem 38 Jahre alten Angeklagten Tom S. wird absichtliche schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Am zweiten Verhandlungstag am Dienstag haben Polizisten und Ermittler des Landeskriminalamtes berichtet, was das vermeintliche Opfer ausgesagt hat. Alexander W. habe sich nach seiner ersten Aussage in einem Polizeirevier gestellt und selbst angezeigt. Sein Motiv: Er soll Angst vor der rechtsextremen Szene gehabt haben. Er fürchtete, 'wieder nach Dortmund zurück und auf Linie gebracht zu werden'. Der Neonazi ging offenbar davon aus, dass andere Szeneleute in Chemnitz ihn in Ruhe lassen würden, wenn er körperlich beeinträchtigt sei.



Die Aussage von Alexander W. war damals eindeutig: Der Angeklagte Tom S. soll mit dem Vorschlag einverstanden gewesen sein, dass er dem damals 29-Jährigen die Hand abhacken soll.