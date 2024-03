Neubauer machte die FDP für die Schließung der Solarmodulfabrik von Meyer Burger verantwortlich. Er sagte, die Gespräche auf europäischer Ebene über eine Unterstützung der Solarbranche hätten ganz gut funktioniert. Es sei dann in Berlin klebengeblieben. Am Ende habe die FDP das Ganze blockiert .

Neubauer verwies darauf, dass der sogenannte Resilienzbonus für die einheimische Solarbranche relativ wenig Geld erfordert hätte. Er wisse nicht, was da am Kabinettstisch in Berlin verhandelt werde. Jedenfalls falle gerade der Osten hinten runter, da die Solarindustrie vor allem dort angesiedelt sei. Als ostdeutscher Politiker könne er das natürlich nicht besonders gut finden.