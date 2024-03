Im Abschlussjahrgang 2022 sind in Sachsen 8,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler ohne anerkannten Hauptschulabschluss von der Schule gegangen - insgesamt rund 2.700 junge Menschen. Während die Quote im Landkreis Meißen 6,6 Prozent betrug, lag sie in Chemnitz mehr als doppelt so hoch bei 14 Prozent. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen.

Ursachensuche in Chemnitz

"Die hohe Zahl an Schulabgängern ohne Abschluss in der Stadt Chemnitz im Schuljahr 21/22 ist nicht wirklich zu erklären", sagt die stellvertretende Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub), Petra Nikolov, auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Könnten besonders viele Kinder aus Migrationsfamilien betroffen sein oder Förderschüler, die gar keinen Abschluss erreichen können, wie Bildungsforscher aus den Zahlen lesen? Lehrermangel, Unterrichtsausfall? "Ursachen könnten einzelne oder alle diese im Konglomerat sein, das liegt allerdings im Reich der Spekulationen", meint Nikolov.

Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen schließt für die Statistik von 2022 aus, dass Kinder aus ausländischen Familien in Chemnitz besonders häufig ohne Abschluss blieben. "Der Migrationsanteil ist in Leipzig und Dresden auch nicht anders als in Chemnitz", sagt die Vizevorsitzende der GEW, Claudia Maaß. Auch ukrainische Schüler zählten nicht, weil diese Schülergruppe in dem Jahr noch nicht berücksichtigt wurde.

Lehrermangel, Ausfälle: Besonders viele Lücken in Chemnitz

"Wir haben aber in Chemnitz besonders große strukturelle Probleme: Lehrermangel und Unterrichtsausfälle waren und sind enorm hoch", so Maaß. Teilweise müssten Lehrerinnen und Lehrer auch zu Prüfungen an andere Schule gehen, weil dort Lehrkräfte fehlten. Laut GEW ist auch der Krankenstand hoch, so dass Klassen zusammengelegt oder vergrößert würden.

Außerdem habe Chemnitz die meisten Förderschüler im Vergleich zu allen anderen Regionen in Sachsen. Dies zeige die Statistik, so Maaß weiter. Warum, wisse sie nicht.



Wenn an Förderschulen die Jugendlichen keinen Hauptschulabschluss schaffen oder er für sie nicht vorgesehen ist, verlassen sie diese Schulen ganz regulär und sind Teil der Statistik. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern gibt es besonders viele Förderschüler.