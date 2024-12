Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat zwei Tatverdächtige wegen Betruges angeklagt. Die Männer im Alter von 34 und 42 Jahren sollen für eine Betrugsserie in der Region verantwortlich sein. Der Polizei zufolge sollen sich die Männer in Chemnitz und Marienberg am Telefon als Justiz-Mitarbeiter ausgegeben haben. Auf diese Weise hätten sie Gold und Bargeld von zwei Frauen erbeutet. Die Tatverdächtigen sitzen demnach seit Juli 2024 in Untersuchungshaft.

Goldbarren auf Parkplatz übergeben

Den Angaben zufolge hatten die beiden Männer vorgetäuscht, dass Angehörige der späteren Betrugsopfer tödliche Unfälle verursacht hätten und eine Kaution benötigen. Eine 87 Jahre alte Seniorin hatte ihnen nach einem solchen Schockanruf einen Goldbarren im Wert von 17.000 Euro auf einem Parkplatz in Chemnitz übergeben. Wenige Stunden später übergab auch eine 47 Jahre alte Frau in Marienberg 20.000 Euro an die mutmaßlichen Betrüger.