Im Göltzschtal im sächsischen Vogtland wird bald ein Radweg die Orte Auerbach, Rodewisch, Ellefeld und Falkenstein miteinander verbinden. Während der Corona-Zeit habe man gemerkt, dass mehr Menschen Rad fahren und das Interesse an einer Infrastruktur dafür gestiegen sei, sagt der Fachbereichsleiter für Soziales und Sport der Stadt Auerbach, Knut Kirsten. Der geplante 15 Kilometer lange Radweg sei ein Lückenschluss innerhalb des Göltzschtal-Radweges von der Quelle der Göltzsch bis nach Greiz in Thüringen und soll die Radinfrastruktur in der Region verbessern, fügt er hinzu.

Der Städtebund will das Radeln durchs Göltzschtal attraktiver machen und hat das Leipziger Planungsbüro Stadtlabor mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes beauftragt. Projektleiter Fritjof Mothes will die Situation in den nächsten Wochen vor Ort analysieren. "Wir fahren die Strecken mit dem Rad ab, um auch selber einzuschätzen, wo gibt’s Belagsprobleme, wo gibt’s gefährliche Stellen? Und wir werden dann bis zum Sommer einen Entwurf erarbeiten", so Mothes.