Blaue Stunde im Badezimmer

Die Schrankwand Marke "Carat" glänzt, inklusive der im Regal drapierten Sammeltassen. Auf dem Tisch liegt eine Schallplatte von Frank Schöbel, gegenüber in der Ecke steht ein RFT-Kassettenrekorder – seit zwei Monaten verwandelt sich die oberste Etage des Auerbacher Museums Stück für Stück in eine DDR-Neubauwohnung, erzählt Stadtsprecher Hagen Hartwig.



Entstanden sind Wohnzimmer mit Essecke, eine komplett eingerichtete Küche, ein Kinderzimmer und ein Bad – mit original DDR-Tapete und blauer Sanitärkeramik. Hartwig: "Dieses Bad ist wirklich ein Highlight. Das stimmt auch eins zu eins in den Größenverhältnissen wie die Wohnungen mit den Bädern in unserem Neubaugebiete und in vielen anderen Städten der DDR ausgesehen haben." Liebevoll verkleidete Badezimmer waren Standard im Plattenbau, im Altbau musste allerdings auch den 1980ern noch oft die Zinkbadewanne aufgestellt werden. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Früherer Genossenschaftschef sammelt DDR-Objekte

Möglich wurde die Ausstellung durch die Sammelleidenschaft von Roland Schmidt. Der ehemalige Chef der Auerbacher Wohnungsgenossenschaft trägt seit der Wende alles zusammen, was ihm zur DDR in die Finger kommt. Er erinnert sich: "Es ging mit Möbeln los – über Bücher und dergleichen – immer mit dem Fokus auf den 1980er-Jahren." Er selbst sei damals in einen solchen Wohnblock eingezogen und wolle dokumentieren, wie die Mieter damals eingerichtet waren. Ein Glück: Im Vogtland kam auch Bayern 3 oder Rias 2 aus dem Radio und nicht nur die staatsnahen DDR-Wellen. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

DDR druckt Kalender für 1991

Seine Stücke hat Schmidt geschenkt bekommen oder auf dem Flohmarkt gefunden. Etliche Objekte rettet er aus leerstehenden Wohnungen vor dem Müll. Das, was nun im Museum gezeigt werde, sei die Sahne auf der Torte, sagt der Rentner. "Es sind also alles Austellungstücke, die sogenannte Vitamin-B-Ware." Es sind also Dinge, die es nur mit Beziehung unterm Ladentisch hervor gab. Dazu gehören etwa Retrolampen oder Bücher, die nur in geringer Auflage auf den Markt kamen.



Manch eine der Dauerleihgaben hat es auch nie in den Handel geschafft, weil sie vorher von der Zeit überholt worden waren. So hatte die DDR schon 1989 Kalender für 1991 gedruckt - mit Feiertagen, die es dann nicht mehr geben sollte. Noch wird die Ausstellung aufgebaut. In einem Monat soll Eröffnung sein. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Zielgruppe: Publikum von Jung bis Alt

In gut einem Monat soll die neue Dauerausstellung eröffnen. Das Museum wolle damit ein breites Publikum anlocken – auch um ein Stück Geschichte am Leben zu erhalten, sagt Stadtsprecher Hartwig. "Das wird vielen, die die DDR noch bewusst erlebt haben, sehr ans Herz gehen - die sich also daran erinnern - und diese Erinnerungen an die jüngere Generation weitergeben."