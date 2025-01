Die Brücke über die Mulde-Flutrinne in Glauchau hat eine Spannbreite von 119 Metern, die relativ gleichmäßig auf sieben Felder aufgeteilt sind. Henningsdorfer Stahl, dessen Korrosion zum Versagen der Dresdner Carolabrücke sorgte, ist laut Straßenverkehrsamt in Glauchau nicht verbaut. Die Glauchauer Brücke ist schon seit 1928 in Betrieb, nicht mehr im besten Zustand und soll demnächst durch einen Neubau ersetzt werden. Vorbereitende Arbeiten haben begonnen, ein Zeitplan für die Fertigstellung steht aber noch nicht.