Der Brief, den Werdaus Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) am Freitag öffnete, hatte es in sich. "Wir haben dich schon im Visier", stand dort, und "Bei nächster Gelegenheit werden wir dir die Fresse gründlich polieren". Sätze, die vielen einen gehörigen Schreck einjagen würden. Nicht so Oberbürgermeister Kristensen. "Einschüchtern oder großartig beeindrucken werde ich mich davon nicht lassen", sagte Kristensen MDR SACHSEN. Der Brief gehe mit einer Anzeige zur Polizei. Er selbst wisse nicht, aus welcher Richtung dieser Brief komme oder wer dahinter stecke. Es gebe keinen besonderen Bezug auf irgendein Ereignis.