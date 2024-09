Für die Ausstellungen in Dresden zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich sind noch Restkarten erhältlich. Die Leiterin des Albertinums in Dresden, Hilke Wagner, sagte MDR KULTUR, dass bereits mehr als 35.000 Menschen die Schau "Caspar David Friedrich. Wo alles begann" in ihrem Haus gesehen haben. Künftigen Besuchern empfiehlt sie die Abendöffnungszeiten donnerstags, freitags und samstags, wenn das Museum bis 21 Uhr geöffnet hat. "Es haben noch nicht so viele Menschen mitbekommen, dass man da wirklich noch sehr gut Karten bekommen kann", so Wagner.

Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Oliver Killig