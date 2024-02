Wanderer haben am Wochenende Hilfe von der Sächsischen Bergwacht gebraucht. Wie die Organisation mitteilte, hatte sich am Sonnabend ein Paar bei seiner Tour durch die Schrammsteine bei Bad Schandau gehörig verschätzt. Aus einer von der Komoot-App, einem Routenplaner für Wander, mit zwei Stunden angezeigten Runde seien schließlich sechs Stunden geworden.

In der Dunkelheit gelang es den Urlaubern nicht mehr, sicher die Felsstiegen hinunterzukommen. Sie riefen gegen 20 Uhr die Rettungsleitstelle an. Als hilfreich erwiesen sich die Rettungspunktnummern auf der Rückseite jedes Wanderwegweisers, so dass schnell klar war, wo die Wanderer steckten, teilte die Bergwacht mit. Drei Bergretter der Bergwacht Bad Schandau hätte so zielgenau über den Mittelwinkel auf den Gratweg steigen und den unverletzten Touristen "heimleuchten" können.