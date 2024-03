Anschieber Michel war am 13. Februar beim Auftakttraining im Viererbob für den Weltcup in Altenberg gestürzt. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen im Brustkorb und Beckenbereich zugezogen. Nachdem er aus dem Schlitten herausgeschleudert worden war, wurde er von dem mit Crewmitgliedern besetzten, über 500 Kilo schweren Gefährt mit voller Wucht getroffen.

Der Bahnarzt sowie die per Hubschrauber herbeieilenden Notärzte waren schnellstens an der Unfallstelle und retteten Michel nicht nur das Bein, sondern vor allem das Leben. Sein Pilot Vogt wurde ebenfalls verletzt und konnte wegen der Unfallfolgen ebenfalls nicht an der WM in Winterberg teilnehmen.

Michel dankte nun in seinem Post den "professionell und schnell vor Ort handelnden Nothelfern" sowie den Ärzten, dem Schweizer Bobverband Swiss Sliding, seinem Team, seiner Familie und seiner Partnerin: "Ihr gabt mir in der Zeit die Unterstützung, die ich benötigte, und wart für mich da, als ich euch am meisten gebraucht habe." Nach drei Operationen an der Uniklinik Dresden wurde er vor etwa einer Woche wieder in seine Heimat gebracht, wie sein Verband mitteilte.