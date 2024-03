Ein Teil der beschädigten Fahrbahn wurden demnach in der vergangenen Nacht repariert, am Mittwochmorgen seien aber weitere Schäden entdeckt worden. Die vor Ort tätige Fachfirma werde diese Schläglöcher und Risse im Tagesverlauf mit sogenanntem Schnellbeton verfüllen. Deshalb seien vorübergehend nur zwei Spuren frei. Laut Polizei waren in der Nacht mindestens drei Lkw beschädigt worden, als sie durch die Schlaglöcher fuhren.



Am Vormittag warnte die Polizei vor zunehmender Staulänge und kündigte Behinderungen bis 18 Uhr an.