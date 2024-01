Am Dienstag verhandelt das Landgericht Dresden eine Klage des Satirikers und ZDF-Moderators Jan Böhmermann gegen einen Bio-Imker aus Meißen. Böhmermann sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt, nachdem Rico Heinzig aus Meißen mit Böhmermanns Bild und Namen für einen Honig wirbt und in Lebensmittelmärkten in der Region vertreibt. Der Moderator wirft dem Imker Kommerzialisierung vor. Das Gericht hat den Streitwert auf rund 15.000 Euro festgelegt.