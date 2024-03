Doku über den DJ und Grammy-Preisträger "Purple Disco Machine" aus Dresden

Ein DJ-Set ist ein Kurzurlaub

Er habe keine Ahnung, wie er hierhergekommen ist, erzählt Tino Piontek alias Purple Disco Machine gleich am Anfang des Films, umgeben von den Wolkenkratzern in New York. Laut Wikipedia ist sein Künstlername eine Reverenz an Prince ("Purple Rain") sowie an Gloria Estefan ("Miami Sound Machine"). Der schüchterne und bescheidene DJ gibt kaum Interviews und habe sich aus einer "gewissen Grund-Naivität" heraus bereiterklärt, sich von einem Kamerateam begleiten zu lassen. Auf Schritt und Tritt verfolgt zu sein, war anfangs eine Gewöhnungssache für ihn.

Er sei schon immer eher introvertiert gewesen und keine Rampensau, erzählt Piontek im Film. Vor Tausenden Menschen zu performen, fühle sich deshalb manchmal immer noch an wie eine Therapie. Und doch sei es inzwischen auch fast eine Sucht geworden, auf die Bühne zu gehen und diese Energie von so vielen Menschen zu spüren. Sein DJ-Set betrachtet er wie einen Kurzurlaub: In 90 Minuten könnten die Leute bei ihm komplett abschalten. Sein größtes Talent sei vielleicht, dass das, was ihm gefalle, auch den anderen gefällt.

Bildrechte: Fiona Garden

Mit 15 den ersten Plattenspieler von Omas Rente

Mit 15 Jahren hat Tino Piontek mit der Musik angefangen. Seine Oma habe damals ihre erste Rente an die Enkel verteilt – er kaufte von seinem Anteil einen Plattenspieler. Mit dem Plattenspieler, einem CD-Player und einem kleinen Mixer, den er sich von seinem Jugendweihegeld zusammengespart hat, ging es los: zuerst auf Geburtstagspartys von Freunden. Erstes Geld habe er mit dem Auflegen auf Abibällen verdient, was vielleicht das Schlimmste ist, was man als DJ machen kann, erzählt er ungeniert. Dann habe er eben Mix-Tapes aufgenommen und an Clubs gegeben und so wurde er dann gebucht. Nach der Schule absolvierte er parallel zur Musik eine Ausbildung zum Koch in einem Restaurant mit Michelin-Stern.

Dresden ist für den Weltstar die perfekte Stadt

"Ich habe in Dresden dieses Heimatgefühl, was ich bisher in keiner anderen Stadt hatte", sagt Purple Disco Machine. Hier könne er inkognito sein Leben leben wie in einer Großstadt und trotzdem gebe es hier diesen "dörflichen Vibe": Egal, wann man in die Stadt gehe, man treffe immer jemanden. Sämtliche seiner Kindheitserinnerungen seien mit der Stadt verwurzelt, und nun gingen seine Kinder hier zur Schule. Dresden werde er immer treu bleiben, auch wenn er immer wieder zu Besuch in den tollsten Städten der Welt ist: "Es ist so ein Gefühl, eine Wärme, wenn man durch die Stadt fährt. Die letzten Monate, wo ich zu Hause war, ist mir das wieder bewusstgeworden, wie schön diese Stadt ist. Sie ist einfach perfekt. Es gibt keinen Grund, hier wegzuziehen."