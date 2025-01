Kommunikation statt Autorität und Drill

Ein Konzept, das offensichtlich Früchte trägt. Aus aller Welt kommen junge Menschen an die Hochschule zum Studieren. Zum Beispiel Noé Valdes Vega. Geboren in Mexiko, kam er nach seinem Studium des zeitgenössischen Tanzes am Mexican National Institute of Fine Arts nach Dresden.

Er absolviert die künstlerische Meisterklasse an der Palucca Hochschule für Tanz. "Durch Bewegung treten wir mit der Welt in Kontakt. Tanz zu studieren, bedeutet für mich deshalb erst einmal, Bewegung zu studieren", erzählt er. "Das an der Palucca Schule zu tun ist ein Privileg, denn sie bietet ein offenes Feld von Möglichkeiten." Valdes Vega findet es beglückend, wenn es ihm gelingt, durch Tanz eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen.

Bildrechte: imago/Jens Koehler

Doch wie steht es um das Miteinander im Studienalltag? In einem Metier, das, wie der Leistungssport, von Disziplin, hartem Training und Konkurrenz geprägt ist? "Das hat sich seit den 90er-Jahren wirklich sehr stark verändert", weiß Katharina Christl aus eigener Erfahrung. "Also die mentale und körperliche Gesundheit ist viel mehr in den Vordergrund gerückt." Dazu gehöre auch ein wertschätzendes Feedback.

Katharina Christl sieht hier ein lohnendes Ziel für das zukünftige Gesicht der Hochschule. "Ich denke, Kommunikation ist ein lebenslanges Lernen. Das ist ja auch das Spannende: Wie begegnen wir uns als Menschen?" Sie wünscht sich, dass die Absolventinnen und Absolventen die Hochschule mit dem Mut verlassen, ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen – so wie Gret Palucca vor einhundert Jahren den Grundstein dafür legte.

Bildrechte: picture alliance / dpa | ZB