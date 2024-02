Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

13. Februar in Dresden Erinnerungskultur und Friedhöfe: Wie sollen wir Kriegsopfern gedenken?

Hauptinhalt

13. Februar 2024, 05:00 Uhr

Am 13. Februar wird alljährlich der Bombardierung Dresdens und den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Es gibt viele Kundgebungen und Mahnwachen - auch, weil seit Jahren Neonazis und Rechtsextremisten das Gedenken für ihre Zwecke vereinnahmen wollen. Wie erinnert man "richtig" an die Bombardierung einer Stadt? Die Frage wird in Dresden heiß diskutiert. Teil des Gedenkens der Stadtgesellschaft sind auch die Friedhöfe. Doch auch ihre Rolle hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt.