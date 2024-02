Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat seine Suche nach einem in der Elbe versunkenen Pkw vorerst eingestellt. Das Auto war am Sonntag im Stadtteil Laubegast führerlos in die Elbe gerollt. Der Leiter der Behörde, Klaus Kautz, sagte MDR SACHSEN, nach Auswertung von Fotos stehe oder liege das Auto vermutlich am Rand der Elbe, im Bereich sogenannter Lachen.

Sobald der Pkw gefunden ist, soll über die Bergung entschieden werden. Wer diese umsetzt, sei noch unklar und auch davon abhängig, wo genau sich das Auto in welchem Zustand befindet, so Kautz. Es sei beispielsweise auch eine Bergung vom Ufer aus denkbar.

Ein 27-Jähriger hatte laut Feuerwehr Dresden am Sonntagabend sein Auto für eine kurze Zeit am Laubegaster Ufer abgestellt, um in eine Pizzeria zu gehen. Wenig später kamen Passanten in das Restaurant und erzählten, dass ein Auto in der Elbe trieb. Der Mann konnte nur noch zusehen, wie sein Wagen unterging.