An dem Abend ist es laut in der Turnhalle des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Dresden. Kein Wunder, denn jeder der knapp ein Dutzend Anwesenden hält ein Tamburin in den Händen. Sie trommeln aber nicht damit. Denn das kreisrunde Spielgerät ist mit Nylon bespannt, um einen Federball über ein 1,75 Meter hohes Netz zu befördern.