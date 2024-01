"Die Fangnetze im Bereich über der Straße haben eine Belastbarkeit von fünf Tonnen", sagte Salov zu MDR SACHSEN. Der nun abgestürzte Fels habe ungefähr ein Gewicht von 15 Tonnen. "Man könnte die Fangnetze auch auf eine größere Belastbarkeit auslegen. Aber das haben wir eigentlich nur über Gebäuden in der Gemeinde gemacht", so der Nationalparksprecher.

Felsstürze sind in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz keine Seltenheit, vor allem zum Ende des Winters hin und nach Starkregen. Grund ist der sehr poröse und damit wasserdurchlässige Sandstein. So dehnt sich eingedrungenes Wasser beim Gefrieren aus und erzeugt Spalten im Gestein die nach und nach größer werden und zu Ablösungen führen. Starkregen sorgt durch Ausspülungen für Felsstürze. An besonders gefährdeten Stellen in dem grenzüberschreitenden Nationalpark gibt es deshalb Sicherungsmaßnahmen.