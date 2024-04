In der Sächsischen Schweiz ist am Dienstag bei Hohnstein rund ein Hektar Wald abgebrannt. Das Feuer auf der rechten Elbseite bei Waitzdorf war gegen 11:40 Uhr gemeldet worden. Gegen 17:20 Uhr seien die Flammen unter Kontrolle gewesen, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. "Mittlerweile ist das Feuer gelöscht."

Der Brandursachenermittler geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Selbstentzündung habe er an der Stelle ausgeschlossen. Die Polizei hat Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gestellt und ermittelt in diese Richtung.

Der Hohnsteiner Bürgermeister Daniel Brade (Unabhängige Wählervereinigung) beschrieb MDR SACHSEN das Brandgebiet als "felsiges Gebiet im Nationalpark in einer schwer zugänglichen Schlucht". Es seien 70 Feuerwehrleute im Einsatz gegen die Flammen gewesen. "Es hat ungefähr bis 15 Uhr gedauert, bis die Wasserversorgung aufgebaut war", sagte Brade. Die Kameraden mussten Schläuche zu Fuß durch den Wald tragen, um an die Schlucht an der Oberen Ochel in der Kernzone des Nationalparks zu gelangen. Nachbargemeinden hatten mit Tanklöschfahrzeugen ausgeholfen.