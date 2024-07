In Pirna ist das gesellschaftliche Klima angespannt. Seit Februar dieses Jahres ist der parteilose, aber von der AfD aufgestellte Handwerker Tim Lochner als Oberbürgermeister im Amt. Die AfD gilt in Sachsen als gesichert rechtsextrem.



Im Mai hatte sich ein Streit zwischen Lochner und der örtlichen Marienkirche entspannt. Weil er sich an der gehissten Regenbogenfahne auf dem Kirchturm störte, postete er im Internet: "Wenn wir ganz tief recherchieren, werden wir Belege finden, dass auch Fahnen mit Kreuz und Haken an der Marienkirche hingen... Kurz: es war Staatskirche, es ist Staatskirche." Der Kirchenvorstand hatte sich dagegen verwahrt, Lochner löschte den Post.



Mitte Juli hatten sich Tausende Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet in Pirna zum CSD getroffen, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen.