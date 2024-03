Storchennester sind in Wilsdruff nicht unüblich. Der stellvertretende Stadtwehrleiterleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Daniel Quint, erzählt, dass es in der Stadt ein paar davon gebe. Doch nur eines der Nester, auch Horst genannt, komme alljährlich im Frühjahr in den Genuss, von den Kameraden der Feuerwehr höchstpersönlich geputzt zu werden. Dabei handelt es sich um den Horst auf dem alten Schornstein neben dem ehemaligen Kleinbahnhof in Wilsdruff. Seit 13 Jahren gibt es das Storchennest bereits, weiß Quint.