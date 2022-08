Ticker Waldbrand in Tschechien und Sachsen: Feuer in Böhmischer Schweiz auf 443 Hektar reduziert

Der Waldbrand an der deutsch-tschechischen Grenze bleibt unberechenbar. Auch am Donnerstag kämpfen hunderte Einsatzkräfte dies- und jenseits der Grenze gegen Flammen und Glutnester. Derweil wachsen die Existenzsorgen bei Gastronomen und Tourismus-Anbietern. Alles Wichtige erfahren Sie in unserem News-Ticker.