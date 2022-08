Auch am Dienstag geht im Nationalpark Sächsische Schweiz der Kampf gegen die Waldbrände weiter. Das Problem sei, dass Glutnester im Boden wanderten und sich ausbreiteten. Diese würden "mit Barrikaden bekämpft", sagte ein Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Allein am Montag waren laut Landkreis rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz. Leichter Regen konnte am Montag keine Erleichterung bringen - der Niederschlag führte sogar dazu, dass die Einsatzkräfte am Montag durch rutschige Böden teilweise an der Arbeit behindert worden. MDR SACHSEN-Reporter Christof Stumptner hat die Einsatzkräfte begleitet.