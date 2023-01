Brandschutz im Nationalpark Bevor der Wald noch einmal brennt...

Ulf Zimmermann, der scheidende Leiter der Nationalparkverwaltung, bestätigt diese Pläne: "So ein Austausch hat ja in der Vergangenheit viel zu selten stattgefunden. Und es ist schon wichtig, miteinander zu reden in dieser Situation." An seinem vorletzten Arbeitstag will Zimmermann dieses Gespräch selbst moderieren, bevor er seine Zelte in Sachsen abbricht und einen Job in Mecklenburg-Vorpommern antritt.

Was ihm vor dem Abschied genauso wichtig ist wie seinen Mitarbeitern: Man wolle in der grünen Ranger-Uniform nicht immer und für alles den "Schwarzen Peter" zugeschoben bekommen: "Wir warten auch auf die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Kommission aus Dresden, damit wir uns an die Umsetzung machen können", sagt der (Noch-)Nationalparkchef.

140 Kilometer Rettungswege freigesägt

Am Wurzelweg oberhalb von Schmilka betrachten wir eine sogenannte "Verkehrs-Sicherungs-Maßnahme". 20 Meter links und rechts des Schotterweges, der nicht nur als Wanderweg, sondern auch als Rettungsweg kartiert ist, liegen die angeknockten Fichten flach abgesägt. Für solche Maßnahmen hat die Nationalparkverwaltung nicht nur die Genehmigung, sondern auch den ausdrücklichen Auftrag von übergeordneten Behörden. Mehrere Wanderwege und 140 Kilometer Rettungswege haben Zimmermanns Mitarbeiter in den letzten Monaten freigesägt.

Im Rahmen der sogenannten Verkehrssicherung dürfen auch Bäume abgesägt werden - allerdings nur mit ausdrücklicher Genehmigung. Bildrechte: MDR/Thorsten Kutschke

Mehrere Monate Genehmigung für kleinere Arbeiten

Immer wieder muss vor allem auf Wanderwegen nachgearbeitet werden, der Borkenkäfer schläft nicht, Bäume fallen weiter um. Irgendwo Holz aus dem Wald räumen, das dürfen die Ranger und Waldarbeiter übrigens genauso wenig wie etwa unter einem Wanderweg eine Wasserleitung für "den Fall der Fälle" von der Kirnitzsch in den Zschand zu legen. Solche Maßnahmen bedürfen im Nationalpark einer ausdrücklichen Anweisung von den übergeordneten Naturschutzbehörden samt Prüfungs- und Genehmigungsverfahren: "Wenn solche Maßnahmen ergriffen werden sollen als Eingriff in den Prozess-Schutz", erklärt uns Ulf Zimmermann, "dann dauert der Weg durch die behördlichen Instanzen und Gremien samt Ausschreibung locker zwei bis drei Monate, ehe wir loslegen könnten."

An manchen Stellen ragen nur noch verkohlte Bäume in den Himmel. Bildrechte: MDR/Thorsten Kutschke

Tote Fichten ragen in den Himmel

In fünf Monaten beginnt die nächste (potentielle) Waldbrandsaison. Und wenn ich mich umschaue hier draußen im Heimatgebirge auf meinen Streifzügen, dann sieht es hier - von den verkohlten Flächen mal abgesehen - nicht großartig anders aus als vor einem Jahr. Von den Aussichten am Kleinen Winterberg schweifen die Blicke in Richtung Zschand - und selbst um diese Jahreszeit erkenne ich deutlich die großen Flächen, auf denen nur noch tote Fichten in den Himmel ragen oder sich schon im wilden Mikado übereinanderstapeln. In den Thorwalder Wänden zum Beispiel, wo man sich als Wanderer gar nicht mehr hineingetrauen mag.

Ein idyllischer Sonnenaufgang über der Sächsischen Schweiz - hier im Bereich des Winterbergs. Bildrechte: MDR/Thorsten Kutschke

Jenseits der Grenze im Nationalpark Böhmische Schweiz, wo während der Waldbrände sogar Ortschaften betroffen waren und drei Häuser abgebrannt sind, haben Revierförster an einigen Siedlungen kurzerhand "Schutzgürtel" freigesägt bzw. vom Totholz beräumt. "Dort war der Druck nach der Katastrophe natürlich auch wesentlich größer", sagt Landrat Michael Geisler, "aber manchmal wünsche ich mir schon, dass man da öfter mal über den Tellerrand, also über die Grenze schaut. Viele Dinge, über die wir hier immer noch diskutieren, sind dort schon erledigt."

Wunsch nach besserem Handynetz im Gebirge

Geisler hat klare Vorstellungen von dem, was die Untersuchungskommission des Freitstaates auf den Weg bringen muss: Ein besseres Handy-Netz im Gebirge, damit es künftig keine Behinderungen mehr in der Kommunikation gibt, neben den Löschwasserzisternen auch eine bessere und spezifische Ausrüstung für die Feuerwehr, die für die topografischen Gegebenheiten in der Sächsischen Schweiz taugt: "Ein Waldbrand an den Riffhängen im Elbsandstein ist naturgemäß eine völlig andere Herausforderung als ein Häuserbrand!" Für die Feuerwehrleute waren die Einsätze im Juli 2022 extrem anstrengend. Immer wieder flammten die Brände auf, es war extrem heiß. Bildrechte: dpa

Da stößt er ins gleiche Horn wie der Innenminister des Freistaates, Armin Schuster (CDU), den wir bei unserem Besuch in einem anderen Sandstein-Labyrinth treffen: im Dresdner Regierungsviertel. "Es sind große Themen, die wir da anpacken wollen und müssen", weiß der Minister: "Waldbewirtschaftung, Waldbrand-Früherkennung, die Erkenntnisse aus dem Waldbrand und seiner Eigendynamik an sich." Zuständig für den Katastrophenschutz und somit für Ausrüstung und Logistik der Rettungskräfte und Feuerwehren, verspricht Schuster, dass man da "alles Notwendige" tun werde, um im nächsten Katastrophenfall noch besser aufgestellt zu sein.

Innenminister: Bevölkerungsschutz, Brandschutz und Naturschutz in Einklang bringen

Was den Wald und mögliche Interessenkonflikte mit naturschutzrechtlichen Belangen im Nationalpark betrifft, lässt sich der Minister keine konkrete Aussage entlocken, wohl wissend, dass dies in die Zuständigkeit des Umweltministeriums gleich auf dem Nachbarflur gehört. Eine generelle Meinung zu diesem Thema hat er trotzdem, und die tut er auch ganz offen kund in unserem Gespräch: "Wir haben Nationalparks in Deutschland, die sind weit weg von den Menschen. Dort ist die Situation sicher etwas einfacher. Hier brauchen wir einen besonderen Einklang zwischen Bevölkerungsschutz, Brandschutz und Naturschutz. Und da müssen wir vielleicht andere Wege gehen, als sich das die Ur-Väter von Nationalparks mal gedacht haben ..."

Umweltminister sorgt mit Aussagen zum Totholz für Irritationen

Aus dem benachbarten Umweltministerium ist derlei Kompromissbereitschaft bislang noch nicht öffentlich signalisiert worden. Staatssekretärin Gisela Reetz hatte im September auf einer Kabinetts-Pressekonferenz unmissverständlich und resolut verkündet: "Es wird im Nationalpark keinen Waldumbau geben!"



Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sorgte vor Weihnachten für Aufsehen, als er in einem Beitrag der "Sächsischen Zeitung" zur Lage im Nationalpark darauf bestand, dass Totholz im Wald als Wasserspeicher eher Brände behindere als begünstige. "Das mag ja in gesunden Wäldern richtig sein, wo ab und zu mal ein Baum umfällt", kommentiert Landrat Geisler, "aber das Holz hier im Fichtenmikado, das kann er damit nicht ernsthaft gemeint haben. Solche Aussagen sind wenig hilfreich. Das hat für viel Kopfschütteln gesorgt."

Bergsteigerbund fordert Totholzberäumung in Ortsnähe

Hat es nicht nur in Geislers Landkreis, sondern auch weit weg auch von den Wäldern. Dort, wo im Winter unterm Dach jene trainieren, die im Sommer im Elbsandstein klettern gehen: Im Dresdner Vereins-Zentrum des Sächsischen Bergsteiger Bundes (SBB), wo ich den Ersten Vorsitzenden Uwe Daniel in der Kletterhalle treffe.



Sehr schnell nach den Bränden und sehr offensiv hat der SBB nach dem letzten Sommer einen "Wunschzettel" geschrieben, der nicht an den Weihnachtsmann geschickt wurde, sondern an die Untersuchungs-Kommission. "Totholzberäumung in Ortsnähe" steht darauf geschrieben, und dazu: "Standortgerechter Waldumbau. Freischneiden von Wegen ermöglichen. Gesperrte Wanderwege in der Kernzone wieder ausweisen!" - eher ein Forderungskatalog des Bergsteiger-Dachverbandes, der immerhin für mehr als 10.000 Mitglieder spricht. Seit Juli 2022 wird über das richtige Maß von Totholz im Nationalpark gestritten. Anfang Januar gab es eine geführte Wanderung durch das Totholzgelände von einer Bürgerinitiative, die die strengen Auslegungen des Nationalparkschutzes lockern will. Bildrechte: Daniel Förster

Kletterfreunden geht Aufarbeitung des Brandes zu langsam

Uwe Daniel und seinen Kletterfreunden dauert die Aufarbeitung viel zu lange - und vor allem verstehen sie nicht, warum im Laufe der Kommissionsarbeit keine Zwischenergebnisse präsentiert werden können oder dürfen: "Wir fragen uns wirklich, warum wir fünf Monate lang auf Experten warten müssen, um herauszufinden, dass trockenes Holz brennt", bringt er die Ungeduld der Vereinsmitglieder auf den Punkt. Er legt Wert darauf, dass der SBB für die Nationalparkverwaltung immer ein verlässlicher Partner war, auch in Naturschutzfragen wie beim Schutz der Wanderfalken, bei Arbeitseinsätzen zur Erosions-Sanierung, beim Ringen um Kompromisse im Wege-Konzept.

Zeitdruck durch Brutsaison ab Februar

Folglich weiß man beim SBB auch ganz genau, dass am 1. Februar die Brutsaison im Nationalpark beginnt. Zum Schutz der Wanderfalken, Uhus und anderer Tiere darf dann beispielsweise nicht mehr gebooft, also im Freien unter den Felsen übernachtet, werden. Aber genauso wenig sind dann größere Arbeiten im Wald gestattet. Sollte denn eine derartige Empfehlung aus der Expertenkommission kommen, käme sie womöglich zu spät, um noch vor dem Sommer reagieren zu können. Nicht mehr lange, dann geht die Brut- und Wandersaison wieder los. Wie künftig alle Interessen unter einen Hut gebracht werden sollen, ist derzeit noch völlig offen. Bildrechte: MDR/Thorsten Kutschke

Unverständnis über Konzept der zugefallenen Wege

Dass Landrat Geisler jetzt ungeachtet der drängenden Termine auch die (Wieder-)Öffnung eines durchgehend grenzüberschreitenden Wanderweges auf die Agenda bringt, der im Katastrophenfall auch die Arbeiten der Feuerwehr erheblich erleichtern könnte, findet Uwe Daniel gut und fügt an: "Das hat bei uns und bei der Bergwacht auch für viel Unverständnis gesorgt, dass Einsatzkräfte im Sommer zugefallene Wege freisägen mussten unter enormem Zeitdruck - und dass diese Wege hinterher wieder zugefällt werden, bloß weil sie als Wanderwege schon aus den Karten radiert worden sind - das ist nicht nachvollziehbar!“ (Anm.d.A.: "zugefällt" meint: Es wurden wieder Baumstämme als Barrieren auf und in die Wege gelegt)

Der Grenzweg ist als Wanderweg seit vielen Jahren gesperrt. Die Einsatzkräfte haben sich dort den Weg für die Löscharbeiten freisägen müssen. Im November lagen auf dem Weg jedoch schon wieder zahlreiche Baumstämme - größtenteils sichtbar von Menschenhand bzw. von Maschinen quer über den Weg angeordnet. Bildrechte: MDR/Thorsten Kutschke

"Völlig unnötig in der jetzigen Situation", nennt Uwe Daniel solche Aktionen. Weil sie genau das befördern, was beispielsweise auch Dr. Reinhard Wobst beklagt, begeisterter Bergsteiger und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der "Sächsischen Schweiz Initiative" (SSI), die sich seit vielen Jahren in ihren Publikationen mit Naturschutzthemen rund um den Nationalpark genauso befasst wie mit den lästigen Tiefflügen der Bundeswehr überm Elbtal oder mit historischen Aspekten der Kulturlandschaft in der Sächsischen Schweiz.

Bereits 2021 Forderung nach Brandschutzkonzept

Als ich mit Reinhard Wobst die abgebrannten Bäume in den Richterschlüchten begutachte, müssen wir beide daran denken, welche Reaktionen eine Aussage von ihm hervorgerufen hatte, die wir im Sommer 2021 - also ein Jahr VOR den Waldbränden - im MDR-Bergsportmagazin BIWAK ausgestrahlt hatten: "Hier müssen Brandschutzkonzepte für den Wald her. Sonst kann ich den Leuten in Schmilka nur empfehlen, schon mal einen Notkoffer bereit zu stellen - falls evakuiert werden muss." Wir sollten doch den Teufel nicht an die Wand malen, haben uns damals viele gesagt.

Ein Nationalpark - verschiedene Interessen

Jetzt war der Teufel da. Und er hat ein Pulverfass gezündet, in dem es schon lange vor den Waldbränden im Juli 2022 rumort hat: "Es ist zwischen den verschiedenen Interessengruppen hier im Nationalpark in Bezug auf Wege, auf Sperrungen oder Waldumbau viel zu oft mit falschen Karten gespielt und getrickst worden", blickt Wobst auf die vergangenen 30 Jahre zurück. "Da ist viel Misstrauen gewachsen und viel Frust. Und das fliegt uns jetzt wieder um die Ohren in der Debatte um die Zukunftsgestaltung..."