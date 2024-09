Heute ist das kaum noch vorstellbar, weil musikalisch schon viele Wege gegangen wurden. Damals war es eine Revolution, deren Ideen im Elektropop der 1980er-Jahre, über den Techno der 1990er-Jahre bis in die heutige Electronic Dance Music nachwirken. Auch Künstler der noch jungen Hip-Hop-Szene wie der New Yorker DJ Afrika Bambaataa wurden durch die innovativen Klänge geprägt.

1997 nennt die New York Times die Band die "Beatles der elektronischen Tanzmusik". Unzählige Male werden die Lieder von Kraftwerk gesampelt, dienen Anderen als Vorlage und Inspiration. Zu den Kraftwerk-Fans in der Musikbranche zählen etwa David Bowie, Coldplay, R.E.M, Jay-Z, Daft Punk and Kanye West. 2021 brachte dieses stilprägende Werk der Band die Aufnahme in die "Rock and Roll Hall of Fame" ein.