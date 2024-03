Heinzig hatte ebenfalls am Dienstag von der Berufung Böhmermanns erfahren. "Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass da noch etwas kommt - einen Tag vor Ablauf der Frist", sagte er MDR SACHSEN. Der Imker vermutet, dass es Böhmermann "ums Prinzip" und "ums Taktieren" gehe. "Vielleicht will er mich mürbe machen?" Immerhin habe der TV-Satiriker erst ein Eilverfahren angestrengt und sich nach der Niederlage am 8. Februar in Dresden vier Wochen lang Zeit für die Berufungs-Eingabe gelassen. "Da wird auf Zeit gespielt. Man sollte nicht vergessen, worum es bei dem Streit geht: Um ein satirisches Plakat bei Edeka", sagte Imker Heinzig.