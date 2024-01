Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Silvester-Müll Neujahrsputz: Stadtreinigung Dresden räumt mehr Partymüll weg als 2023

Hauptinhalt

01. Januar 2024, 13:03 Uhr

Die Stadtreinigung in Dresden hat zum neuen Jahr Grüße für einen "sauberen Start ins neue Jahr" verschickt. Die 44 Mitarbeitenden der Stadtreingung, die am Montag die Straßen und Plätze in Dresden von Partymüll säuberten, haben sich sicher auch davon etwas gewünscht. Zu Silvester war an der Elbe wieder mehr geböllert worden als in den Vorjahren. Besonders Raketen machten den Einsatzkräften zu schaffen. Etwas einfacher hatte es die Dresdner Feuerwehr.