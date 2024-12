De r Stadtrat von Dresden hat sich am Freitag dagegen entschieden, die Sanierung der ehemaligen Robotron-Kantine finanziell zu unterstützen. Das ergab die Abstimmung am Freitagnachmittag. Dieser ging eine kontroverse Debatte im Parlament voraus.

Lange war unklar, was aus der alten Robotron-Kantine in Dresden werden soll. Manche forderten den Abriss, andere wiederum sahen in dem Gebäude ein Denkmal der Ostmoderne, das unbedingt erhalten werden müsse. Mittlerweile ist klar: Die Kantine soll in einen Ort zeitgenössischer Kunst verwandelt werden. Seit Herbst 2024 vollzieht das Kunsthaus Dresden seinen Umzug in die Robotron-Kantine. Auch die Kunstmesse Ostrale, die alle zwei Jahre stattfindet, sollte hier einziehen.