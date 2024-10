Das Theater Junge Generation (tjg) ist eine Institution in Dresden – und das bereits seit 75 Jahren. Inzwischen zählt es mit rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern und mehr als 500 Veranstaltungen pro Saison zu den größten Kinder- und Jugendtheatern Europas

Ein wichtiges Anliegen des Theaters ist laut Intendantin Felicitas Loewe, die Lebenswelt und Wahrnehmung der jungen Menschen ernst zu nehmen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. "Wir alle 150 Mitarbeitenden sind nicht so alt wie die Zuschauenden. Wir können nur gut sein und uns mit entwickeln, wenn wir einen permanenten Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen haben", sagt Felicitas Loewe, die das tjg seit 2008 leitet. "Wir kennen unser Publikum ganz genau. Durch den Kontakt weiß man viel und entwickelt sich mit." Bildrechte: IMAGO / Sven Ellger

Enger Kontakt zu Schulen in Dresden und Umgebung

Der Kontakt zu den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern läuft größtenteils über die Schulen, wie Loewe erläutert: "Der Theaterbesuch hat hier begleitend zum Unterricht einen Wert". Die Lehrerinnen und Lehrer wüssten, dass das tjg ein guter Partner sei und kämen auf das Theater zu. Diese Beziehung zu pflegen sei eine große Aufgabe und schaffe Kontinuität. Insgesamt verkaufe das Theater 75 Prozent seiner Karten an Schulen und Kindergärten, so Loewe.

Der Theaterbesuch hat hier begleitend zum Unterricht einen Wert. Felicitas Loewe, Intendantin des tjg

Bildrechte: Marco Prill, Theater Junge Generation

Im kommenden Jahr wird Loewe die Intendanz am Theater Junge Generation abgeben. Im Rückblick betont Loewe, dass sie immer dafür gekämpft habe, dass Kinder und Jugendliche gleichberechtigte Player in unserer Gesellschaft sind und dass sie mehr Raum und mehr Platz brauchen. Auch sie selbst hat in den 16 Jahren Intendanz etwas vom jungen Publikum gelernt, sagt Loewe: "Dass die wesentlich mehr vom Leben verstehen und wissen, als wir glauben. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und wenn man sie mehr einbeziehen würde, würde das Leben noch viel reicher sein."

Bildrechte: MDR/Claudia Masur

Slapstick-Komödie "Der Hase in der Vase" zum Jubiläum

Loewe hat auch bei dem Stück Regie geführt, mit dem das tjg seinen 75. Geburtstag feiert: "Der Hase in der Vase" von Marc Becker. Das Stück beschreibt sie als eine surreale Slapstick-Komödie und als eine Liebeserklärung an das Theater: "Die Idee war, dass wir jetzt nicht eine historische Rückschau machen und uns darin gefallen, was vor 50 Jahren war, sondern das Theater an sich feiern." Das Stück spiele mit den Erwartungshaltungen an das Theater und zeige seine Effekte, so Loewe weiter.

Die Idee war, dass wir keine historische Rückschau machen, sondern das Theater an sich feiern. Felicitas Loewe, Intendantin des tjg