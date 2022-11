Die Parents-for-Future-Engagierte aus Dresden

Louise Hummel-Schröter ist erst seit drei Jahren Klimaschutz-Bewegte. Der Anstoß war für die Dresdnerin der Hitzesommer 2018. Damals war sie hochschwanger und konnte in ihrem Zustand das Haus der Hitze wegen nicht verlassen. Diese Erfahrung habe sie dazu gebracht, sich für den Klimaschutz einbringen zu wollen. Ihr jetziges Engagement ist also eine Bauchentscheidung im doppelten Sinn. Die Aktiven von Parents for Future sorgen nicht nur in Dresden immer wieder für Aufsehen. Bildrechte: MDR / Philipp Brendel

Ich mache das jetzt gar nicht unbedingt, weil ich ein ganz bestimmtes Ziel verfolge, sondern weil es sich richtig anfühlt und ich mich aus dieser Ohnmacht befreien möchte. Louise Hummel-Schröter Aktivistin Parents-for-Future

Bei "Parents for Future" trifft die gelernte Augenoptikerin in Dresden Gleichgesinnte. Gemeinsam schreiben sie Petitionen, erarbeiten einen alternativen Mobilitätsplan für die Stadt, machen sich in der Stadtpolitik für den Klimaschutz stark - auf friedliche Art und Weise und ohne zivilen Ungehorsam, mit dem Mitglieder von der "Letzten Generation" von sich reden machen. Klimadebatte von "Parents for Future" mit Michael Kretschmer vor der Schauburg in Dresden. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

"Manchmal habe auch ich Momente, in denen ich so verzweifelt bin, dass ich mich am liebsten auf die Straße setzen möchte. Aber dann frage ich mich immer: Was passiert danach? Bei den Aktionen, die ich gemacht habe, habe ich zumindest das Gefühl, dass da etwas passiert, wenn auch nicht viel", sagt sie. "Wenn ich beispielsweise einen Brief an den Stadtrat schreibe und dann wird man bei der nächsten Sitzung mit Inhalten erwähnt, da habe ich dann schon das Gefühl, dass das weitergetragen wird", sagt die Aktivistin.