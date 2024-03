An der Vereinigten Mulde rund um Wurzen soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Das teilte die Landesdirektion Sachsen mit. Dazu sollen unter anderem im Ortsteil Nitzschka die Deiche ausgebaut oder verstärkt werden. Am nördlichen Ortsrand von Nitzschka wird dafür eine rund 260 Meter lange und 1,60 Meter hohe Hochwasserschutzwand errichtet.

In Unternitzschka wird auf einer Länge von einem halben Kilometer der alte Deich saniert und anschließend ein neuer Deich gesetzt. Außerdem werden zwei neue Hochwasserschutzanlagen errichtet. Im Norden des Ortsteils ist zudem eine neue Hochwasserschutzwand geplant. Flussabwärts wird ein bestehender Deich zurückgebaut - so soll der Mulde mehr Raum gegeben werden.

Die Pläne sollen in Kürze in der Stadtverwaltung Wurzen öffentlich ausliegen. Die Stadt war von den Hochwassern in den Jahren 2002 und 2013 stark betroffen.