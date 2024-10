Die Schriftstellerin Angela Krauß wird mit dem Sächsischen Literaturpreis 2024 ausgezeichnet. Wie der Sächsische Literaturrat mitteilte, erhält sie den Preis am Freitag im Rahmen des Leipziger Festivals "Literarischer Herbst".

Die Jury begründete, Krauß sei eine behutsame Erzählerin, der es nicht um große Plots gehe. Sie begebe sich in ihrem Werk vielmehr auf die Suche nach Momenten, in denen das Ganze – "das Dahinter" – aufscheine. In ihren Büchern verbinde die Autorin "funkelndes Sprachvermögen und philosophische Reflexion", hieß es weiter.

Wichtige Autorin über Sachsen hinaus

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch würdigte Angela Krauß im Vorfeld der Preisverleihung als eine wichtige Autorin, die klug über das Persönliche und Gesellschaftliche nachdenke und "das in einer klaren, reichen Sprache, die das Lesen zur Freude macht." In vielen ihrer Bücher setze sich Krauß mit der Zeitgeschichte ihrer Heimat, dem Erzgebirge, auseinander und stelle dies in größere Zusammenhänge. Ihr Werk habe weit über Sachsen hinaus Ausstrahlung, erklärte Klepsch.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Romane, Erzählungen und Lyrik von Krauß

Krauß studierte von 1976 bis 1979 in Leipzig am Literaturinstitut "Johannes R. Becher", dem heutigen Deutschen Institut für Literatur. Seit 1981 lebt und arbeitet sie als freie Schriftstellerin in der Messestadt und verfasst Erzählungen, Romane, Lyrik sowie Hörspiele.

Bildrechte: Suhrkamp Verlag