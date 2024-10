Leipziger Festival Literarischer Herbst zwischen politischen Debatten und Pop-Programm

Hauptinhalt

21. Oktober 2024, 10:34 Uhr

Beim Literarischen Herbst Leipzig 2023 entzündeten sich verschiedene Auffassungen zur Funktion der Literatur in der Gegenwart an der Personalie Alice Schwarzer. Die Argumentationsgefechte waren zum Teil heftig. In diesem Jahr beweist das bewährte Orga- und Kurationsteam Geschick, Weitblick und Freude am Umgang mit Literatur und verschiedenen Veranstaltungsformen. Es gibt Lesungen mit namhaften Autorinnen, es wird politisch und auch unterhaltsam. Am Sonntag findet ein Kinderprogramm in Halle 5 statt.