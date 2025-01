Am Freitag startet in Leipzig ein Themenjahr für Literaturschaffende und Buchfans.

Los geht es mit einer Ausstellung, die die Buchstadt-Geschichte multimedial in Szene setzt – es folgt ein umfangreiches Programm.

Leipzig hat eine lange Geschichte als Buchstadt und heute eine kreative Szene mit Autoren und unabhängigen Verlage, die Preise holen.

Leipzig feiert sich ab Freitag als Buchstadt. Unter dem Motto "Mehr als eine Geschichte" sind rund 40 Projekte und Veranstaltungen geplant. Anlass für das Themenjahr ist die Gründung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vor 200 Jahren in Leipzig.



Im Mittelpunkt soll die Zukunft des Buches und der Branche stehen. Ziel sei, die Buchstadt-Tradition als identitätsstiftendes Thema sichtbar zu machen, heißt es von Seiten der Veranstalter. Vor allem gehe es darum, "jungen Perspektiven Raum zu geben und die Buchakteure und -akteurinnen einzuladen, sich zu vernetzen".

Bildrechte: Stiftung Buchkunst / Gert Mothes

"Vielseitig": Ausstellung mit 360-Grad-Installation

Zur Eröffnung startet am Freitag die Ausstellung "Vielseitig. Geschichten aus der Buchstadt Leipzig" im Stadtarchiv. Konzipiert wurde die Schau von Studierenden der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK): "Wir blättern in der Geschichte, in bekannten und weniger bekannten Geschichten", sagt dazu Katja Stumpf von der HTWK im Gespräch mit MDR KULTUR.

Highlight ist laut Stumpf eine 360-Grad-Installation. "Wir zeigen sie in einem begehbaren großen Würfel." Auf die vier Seiten würden filmisch zentrale Orte und Momente der Buchstadt Leipzig projiziert. So sollten die Besucherinnen und Besucher mehr erfahren über die Blüte- und Krisenzeiten der Buchstadt, den Kampf ums freie Wort und mutige Frauen, die mit der Zeitschrift "Neue Bahnen" und der Gründung einer Buchbinderwerkstatt neue Wege einschlugen. Auch die Buchmesse, die BUGRA-Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik 1914 mit Millionen Gästen oder die Entstehung des Graphischen Viertels mit vielen Verlagen und Druckereien und deren Zerstörung im Zweiten Weltkrieg würden beleuchtet.

Bildrechte: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Die HTWK, an der heute Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Buch- und Medienproduktion oder Buch- und Medienwirtschaft studiert werden kann, beteilige sich im Themenjahr außerdem an der "Nacht der Bibliotheken", mit einem Tag der Verlage und einem Science Slam, führte Stumpf weiter aus.

Nacht der Bibliotheken, Börsenverein-Diskussion, Kinderfest

Zur "Nacht der Bibliotheken" am 4. April startet die Stadtbücherei mit einem Angebot, das sich an fremdsprachige Nutzer richtet. Vorab gibt es eine Mitmach- und Tauschaktion, um ein Regal mit fremdsprachiger Literatur zu füllen. Das soll die Basis für eine "Bibliothek der Sprachen" sein.

Anlässlich des Stichtags der Gründung des Börsenvereins organisiert der Verband am 30. April eine Diskussionsrunde. Geklärt werden soll, welchen Beitrag die Literaturbranche heute in der Gesellschaft leistet oder wie politisch sie sich versteht. Auf das Podium will der Börsenverein Gäste aus Buchbranche, historischer Forschung und Politik einladen.

Bildrechte: Gert Mothes

Der Leipziger Verlag Palomaa Publishing veranstaltet eine Lesereihe zu "Weiblichen Stimmen aus der Buchstadt Leipzig". Das Junge Literaturbüro lädt am 23. und 24. Mai zum Festival "Festlesen" für Kinder. Außerdem gibt es mit den BookWalkTalks geführte Rundgänge mit Lesungen an verborgenen Buchorten oder Workshops in Schulen.

Jahrhunderte alte Tradition als Buch- und Medienstadt

Vom Ende des 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war Leipzig die deutsche Buch-Hauptstadt und hängte Frankfurt als Konkurrentin ab. Die Buch-Geschichte beginnt mit dem einstigen kaiserlichen Messe-Privileg und der Reformation. Beides hatte Leipzig boomen lassen.

Bildrechte: IMAGO/Harald Lange