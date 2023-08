Die Polizei ist am Sonntag beim DFB-Pokalspiel mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie hat die Begegnung von Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt als Hochrisiko-Begegnung eingestuft. Unterstützung bekommt die Leipziger Polizei von der sächsischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei und Polizisten aus Hessen. Auch eine Hundestaffel, Polizeireiter und Wasserwerfer stünden bereit. Die Bundespolizei will ihr Augenmerk auf den An- und Abreiseverkehr legen. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt werde die Trennung der teilweise verfeindeten Fanlager vor und nach dem Spiel sein, informierte die Polizei.