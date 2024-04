Seit dem 8. November streiken Beschäftige des Schrott- und Recyclingunternehmen SRW metalfloat in Espenhain. Betriebsrat Jens Timm, der seit 45 Jahren in der Firma arbeitet, hat dafür kein Verständnis. An dem Streik der IG Metall beteilige sich nicht einmal die Hälfte der Belegschaft. "Von daher gehe ich davon aus, dass der er nicht gewünscht ist", sagte Timm im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Mit einem Offenen Brief haben er und seine Kollegen sich jetzt an die IG Metall in Leipzig gewandt. In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Wir fordern Sie auf, den unbefristeten Streik bei der SRW metalfloat GmbH zu beenden." Gleichzeitig plädiert Timm dafür, eine im Betrieb getroffene Vereinbarung zu akzeptieren: "Die besagt, dass es ab Januar dieses Jahres 200 Euro mehr Lohn sowie ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld von jeweils 1.000 Euro gibt", beschreibt der Betriebsrat das Angebot.