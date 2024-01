Das Amtsgericht Leipzig hat gegen einen 25 Jahre alten Mann Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, des tätlichen Angriffs auf Polizisten und Landfriedensbruchs erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Der Beschuldigte soll nach den gewalttätigen Ausschreitungen am sogenannten Tag X am 3. Juni 2023 einen Brandsatz auf Polizisten geworfen haben. Die Polizei hatte schon länger mit Haftbefehl nach ihm gefahndet. Er wohnte zuletzt in Leipzig, war aber offenbar untergetaucht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der Mann am Freitag in Begleitung seiner Anwälte der Polizei gestellt. Er wurde daraufhin festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und ordnete Untersuchungshaft an. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zu weiteren Details wollten sich die Ermittler nicht äußern.

Ermittlungen gegen mehr als 1.300 Demonstrierende