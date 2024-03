Erfurts Oberbürgemeister Andreas Bausewein sagte am Mittwochabend bei "Markus Lanz", das Thema Migration überstrahle in der Lokalpolitik viele andere Themen. Unter anderem habe vor zehn Jahren Erfurt noch sieben Mitarbeiter in der Ausländerbehörde gehabt. Mittlerweile seien es 52, die aber lange nicht ausreichten. Weiteres Personal zu finden, sei schwierig.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Bausewein will demnach in keinem Fall wieder Turnhallen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Die Stadt habe darauf ausweichen müssen, um nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kurzfristig viele Menschen unterzubringen. Das habe für "gewaltigen sozialen Unfrieden in der Gesellschaft" gesorgt, sagte der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung. Erfurt habe sieben Turnhallen bereitgestellt; zum Teil habe es anderthalb Jahre gedauert, bis die Hallen wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden konnten. "Ich habe eine Lehre daraus gezogen. Ich mache das nie wieder", so Bausewein.

Die Migration sieht Bausewein als "politisch bestimmendes Thema" im Land. Er forderte, die Verfahren zum Aufenthaltsstatus zu beschleunigen. Er verstehe jeden, der nach Deutschland komme und hier arbeiten wolle; Deutschland sei aber an einem Punkt, an dem die meisten Kommunen die Herausforderungen nicht mehr meistern könnten. Allein nach Erfurt sind seinen Angaben nach in den vergangenen Jahren 11.000 Flüchtlinge gekommen. Die Stadt sei aktuell "nahe an der Wohnungsnot", so der Oberbürgermeister. Viele Jahre habe die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge "richtig gut funktioniert", das sei aber nicht mehr so. Ein Grund ist laut Bausewein auch das fehlende Personal in der Stadtverwaltung.

Derweil kündigte das Thüringer Innenministerium laut "TA" an, die Bewohner der Unterkunft in Hermsdorf auf die Kommunen zu verteilen und das Gebäude so leeren zu wollen. Ein Schließen der Unterkunft in einer Industriehalle wegen verschiedener Mängel habe nur knapp abgewendet werden können. Schon Anfang Februar hatte das Innenministerium angekündigt, die Halle in Hermsdorf nur noch als Notfall-Reserve vorzuhalten.