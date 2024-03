Die Migration sieht Bausewein als "politisch bestimmendes Thema" im Land. Er forderte, die Verfahren zum Aufenthaltsstatus zu beschleunigen. Er verstehe jeden, der nach Deutschland komme und hier arbeiten wolle; Deutschland sei aber an einem Punkt, an dem die meisten Kommunen die Herausforderungen nicht mehr meistern könnten.

Allein nach Erfurt sind seinen Angaben nach in den vergangenen Jahren 11.000 Flüchtlinge gekommen. Die Stadt sei aktuell "nahe an der Wohnungsnot", so der Oberbürgermeister. Viele Jahre habe die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge "richtig gut funktioniert", das sei aber nicht mehr so. Ein Grund ist laut Bausewein auch das fehlende Personal in der Stadtverwaltung.