Wie funktioniert eine Bezahlkarte? - Mit einer Bezahlkarten können Flüchtlinge nur in der jeweiligen Region einkaufen, ob im Einzelhandel oder an Automaten. - Geben Asylbewerber gekaufte Produkte zurück, bekommen sie die Kaufsumme gutgeschrieben. - Eine Überziehung ist nicht möglich, ebensowenig Auslandsüberweisungen. - Unabhängig von der Bezahlkarte erhalten Asylbewerber weiter ein monatliches Taschengeld Euro. - Im Kreis Greiz hat die Einführung laut Landrätin Martina Schweinsburg zwischen 10.000 und 15.000 Euro gekostet. Eine Karte kostet den Kreis zwischen drei und sechs Euro. Jede Aufladung kostet einen Euro.

Vorreiter in Sachen Bezahlkarte waren in Thüringen die Landkreise Eichsfeld und Greiz , sie starteten bereits im Dezember. Nur wenige Wochen später zogen beide Landkreise bereits eine erste positive Bilanz .

Mit der Bezahlkarte soll unter anderem verhindert werden, dass Asylbewerber Geld an Schlepper oder an ihre Familien oder Freunde ins Ausland überweisen. Aber die Landkreise wollen damit auch den Verwaltungsaufwand reduzieren. Die Details sind in den Thüringer Kommunen unterschiedlich geregelt. Nicht eingeführt wird die Karte für Empfänger von Bürgergeld, also etwa für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen.