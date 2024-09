Sonntag 13:45 Uhr | Björn Höcke (AfD) hat gewählt

Auch der Spitzenkandidat der AfD Björn Höcke hat seinen Stimmzettel in seinem Wahllokal in Bornhagen eingeworfen. Es war ein sehr kurzer Besuch, bei dem Höcke keine Fragen von Journalisten beantwortete.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Sonntag 13:40 Uhr | Ministerpräsident Ramelow hat seine Stimme abgegeben

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen und Spitzenkandidat, hat seine Stimme im Wahllokal in der Moritzschule in Erfurt abgegeben. Er besuchte das Wahllokal zusammen mit seiner Frau Germana Alberti.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Sonntag 13:30 Uhr | Zum Mittag ähnlich hohe Wahlbeteiligung wie 2019

Bei der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich eine ähnlich rege Wahlbeteiligung wie vor fünf Jahren ab. Bis 12 Uhr hatten 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Wie Landeswahlleiter Holger Poppenhäger mitteilte, waren es bei der Landtagswahl 2019 insgesamt 31,2 Prozent. Die Briefwählerinnen und Briefwähler sind darin nicht enthalten.

Sonntag 13:15 Uhr | Auch SPD-Spitzenkandidat Georg Maier hat seinen Stimmzettel eingeworfen

Der SPD-Spitzenkandidat Georg Maier hat ebenfalls gewählt - in Erfurt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Sonntag 13:15 Uhr | BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf hat gewählt

Katja Wolf, die Spitzenkandidatin des BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), hat im Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach ihre Stimme abbgegeben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Sonntag 13:00 Uhr | Mann im AfD-Shirt bedroht Wahlhelfer

In einem Wahllokal in Gera hat ein Mann im AfD-T-Shirt die Wahlhelfer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war er wegen des Verbots von Wahlwerbung aufgefordert worden, das T-Shirt auszuziehen. Dem sei der Mann nachgekommen. Als er das Wahllokal verlassen habe, habe er jedoch gedroht, noch einmal wiederzukommen. Die Polizei fuhr zu ihm nach Hause und ließ ihn mit einer sogenannten Gefährderansprache wissen, dass er das bleiben lassen solle. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.



Sonntag 12:55 Uhr | Graffiti gegen Höcke vor Erfurter Wahllokal

In Erfurt hat die Polizei vor elf Wahllokalen vorwiegend im Norden der Stadt Schmierereien registriert. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um die Parole "Höcke ist ein Nazi". Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Sonntag 12:48 Uhr | Ex-Ministerpräsident Kemmerich bei der Stimmabgabe

Allmählich trudeln auch die anderen Spitzenkandidaten in den Wahllokalen ein. Ex-Ministerpräsident und FDP-Chef Thomas Kemmerich hat in der Staatlichen Gemeinschaftsschule Jenaplanschule in Weimar seine Stimme abgegeben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Sonntag 12:20 Uhr | Madeleine Henfling gibt Stimme in Ilmenau ab

Auch Madeleine Henfling, die Spitzenkandidatin der Grünen, hat inzwischen ihre Stimme abgegeben. Ihr Wahllokal ist die Feuerwache in Ilmenau Roda. Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Sonntag 11:55 Uhr | Mario Voigt der Frühaufsteher

Als erster Spitzenkandidat hat Mario Voigt (CDU) am Sonntagmorgen kurz nach der Öffnung der Wahllokale um 8 Uhr in Jena seine Stimme abgegeben. Er erklärte, dass er sich nach der Wahl darum kümmern wolle, dass an den Schulen kein Unterricht mehr ausfalle. Er wünsche sich auch, dass nicht nur zu Wahlzeiten und im Zusammenhang mit dem Rechtsruck außerhalb Thüringens über das Bundesland berichtet werde.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Sonntag 11:18 Uhr | Fehler auf Wahlbenachrichtigungen in Weimar

Die Stadt Weimar hat einen Fehler auf einigen verschickten Wahlbenachrichtigungen entdeckt. Demnach wurden Wählerinnen und Wähler im Stimmbezirk 2 fälschlicherweise aufgerufen, ihren Stimmzettel in der "Stadtverwaltung, Raum 5" (Schwanseestraße) abzugeben. Das korrekte Wahllokal sei aber am Markt 13/14.

Wegen eines Fehlers in der Datenverarbeitung seien die Straßenangaben auf den fehlerhaften Wahlbenachrichtigungen nicht angegeben, hieß es. Die Stadtverwaltung entschuldige sich für etwaige Unannehmlichkeiten. Wer unsicher ist, welches Wahllokal das Richtige ist, kann sich auf der Internetseite der Stadt Weimar in der Wahllokalsuche einen Überblick verschaffen.

Sonntag 10:42 Uhr | Die Wahl in Zahlen

Insgesamt sind 1.655.000 Thüringer wahlberechtigt

51,3 Prozent der Wahlberechtigten sind Frauen

Rund 79.000 Erstwähler

173.000 Wähler sind unter 30 Jahren

751.000 Wähler sind 60 Jahre oder älter

495 Kandidaten und Kandidatinnen treten an

88 Mandate sind regulär zu vergeben (ohne Überhangmandate)

Sonntag 9:13 Uhr | Ausgangslage: Vier Parteien wollen Ministerpräsidenten stellen

Die Ausgangslage vor der Landtagswahl ist überaus spannend. Nach der Regierungskrise im Februar 2020 und viereinhalb Jahren rot-rot-grüner Minderheitsregierung steht laut Umfragen ein Politikwechsel bevor. Die als gesichert rechtsextrem geltende AfD um Spitzenkandidat Björn Höcke könnte stärkste Kraft werden. Mit der AfD will jedoch keine andere Partei koalieren. Stärkste Kraft würde auch gern die CDU werden, die nach zehn Jahren Opposition mit Mario Voigt endlich wieder einen Ministerpräsidenten im Freistaat stellen möchte.

Auch die Linkspartei hofft, dass der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow in eine dritte Amtszeit gehen kann. Allerdings muss die Linke laut Umfragen große Stimmverluste befürchten und das, obwohl Ramelow der beliebteste Spitzenpolitiker im Freistaat ist. Die Koalitionspartner der Linkspartei sind derzeit SPD und Grüne. Beide Parteien bangen genau wie die FDP um den Wiedereinzug in den Landtag. In den Umfragen lagen sie zuletzt knapp über oder unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Eine besondere Rolle fällt wohl dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu, das laut Umfragen ein zweistelliges Ergebnis über 15 Prozent erwarten kann und mit Spitzenkandidatin Katja Wolf sogar eine Chance sieht, eine Ministerpräsidentin zu stellen. Die erst im Januar gegründete Partei strebt eine Regierungsbeteiligung an - knüpft diese aber an außenpolitische Bedingungen.

Sonntag, 8:24 Uhr | In Schleusingen und Drei Gleichen wird parallel ein Bürgermeister gewählt

Knapp 9.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) neben der Wahl zum Landtag auch zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Der Amtsinhaber André Henneberg (Freie Wähler) tritt für eine zweite Amtszeit an. Für die CDU hat Alexander Brodführer seinen Hut erneut in den Ring geworfen. Bei der Bürgermeisterwahl 2018 lag Henneberg deutlich vor seinem Gegenkandidaten, der schon damals Alexander Brodführer hieß.

Auch in der Gemeinde Drei Gleichen (Kreis Gotha) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Einziger Bewerber ist der CDU-Kandidat Jens Leffler. Der 57-Jährige führt die Gemeinde bereits seit ihrer Gründung 2009. Die ursprüngliche Gemeinde Drei Gleichen mit ihren Ortsteilen Wandersleben, Mühlberg, Seebergen, Cobstädt, Grabsleben und Großrettbach hatte 2018 mit der bis dahin eigenständigen Gemeinde Günthersleben-Wechmar fusioniert. In der Gemeinde leben knapp 8.000 Menschen.

Sonntag, 8:00 Uhr | Wahllokale haben geöffnet

In Thüringen hat die Landtagswahl begonnen. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Rund 1,66 Millionen Menschen im Freistaat sind wahlberechtigt und aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stellen sich insgesamt 15 Parteien. Gewählt werden kann bis 18 Uhr. Dann gibt es die ersten Prognosen.

Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Auch im Nachbarbundesland Sachsen haben die Wahlen begonnen. Alle Entwicklungen dieser Wahl lesen Sie im Ticker von MDR SACHSEN.

Samstag, 20:30 Uhr | AfD lädt alle Journalisten aus

Die AfD wird bei ihrer Wahlparty am Sonntagabend keine Journalisten zulassen. Die Partei zieht damit nach eigenen Angaben die Konsequenzen aus dem Urteil des Landgerichtes Erfurt vom Samstag. Das Gericht hatte entschieden, dass die AfD nach der Landtagswahl am Sonntag allen Berichterstattern gleichermaßen Zutritt zur Party gewähren muss. Hintergrund ist, dass einige Medien von der Wahlparty ausgeschlossen werden sollten. Sie hatten dagegen vor Gericht geklagt.

Laut AfD waren zuvor Akkreditierungsanträge von 150 Journalisten eingegangen. Dazu hätten noch 150 AfD-Gäste untergebracht werden müssen. Dafür fehle aber in dem betreffenden Lokal der Platz, hieß es von der Partei. Nach Angaben der AfD sollen Sonntagabend Partei- und Fraktionsvertreter im Thüringer Landtag für Interviews mit Journalisten zur Verfügung stehen.

Samstag, 17:45 Uhr | Vor der Wahl demonstrieren Tausende Menschen in Erfurt