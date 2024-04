Bis zum 7. April findet das Bach-Festival Arnstadt statt, diesmal mit einer Neuerung, die ihm eine größere Sichtbarkeit verleihen soll. Erstmals findet das Arnstädter Festival als Teil der Thüringer Bachwochen statt.

Die Idee zu der Kooperation sei nach einer gemeinsamen Beurteilung der Lage beider Bach-Festivals nach der Corona-Pandemie entstanden, sagte die Leiterin des Bach-Festivals Arnstadt, Alexandra Lehmann, im Gespräch mit MDR KULTUR.

Bildrechte: imago images/ari

Sie habe sich mit dem Festivalleiter der Bachwochen, Christoph Drescher, getroffen und beide Festivalmacher hätten festgestellt, dass die vergangenen Jahre sowohl für die Veranstalter wie auch für die Musiker nicht einfach gewesen seien. So beschlossen sie, dass eine Bündelung der Anstrengungen zum gemeinsamen Thema Bach alle stärken könnte. Daher lautet das Motto dieses Jahr auch "Bach + Bach".

Es stärkt ja auch uns beide, wenn wir sagen, wir treten gemeinsam als Marke Bach auf. Alexandra Lehmann, Leiterin des Bach-Festivals Arnstadt über die Zusammenarbeit mit den Thüringer Bachwochen

Die Thüringer Bachwochen finden vom 21. März bis 14. April statt. Das Bach-Festival Arnstadt läuft darin als Veranstaltungsschwerpunkt vom 5. bis 7. April 2024. Bildrechte: IMAGO / GRANGER Historical Picture Archive

Eröffnungskonzert mit Solomon's Knot

Zu den Höhepunkten des Bach-Festivals Arnstadt zählt in diesem Jahr das Eröffnungskonzert mit Solomon's Knot und ihrem Programm "Class of 1685" in der Arnstädter Bachkirche, bei dem Werke von Bach, Händel und Scarlatti aufgeführt werden. Bildrechte: Marco Borggreve

Das aus Thüringen stammende Ensemble DiX verbindet unter dem Motto "BACHianas argentinas" die Musik von Johann Sebastian Bach mit der des argentinischen Tango-Großmeisters Astor Piazzolla. Laut den Veranstaltern entsteht so "eine Verschmelzung der Präzision Johann Sebastian Bachs mit der Leidenschaft des Tango Nuevo". Präsentiert wird das Konzert in der Bachkirche Arnstadt. Bildrechte: Ronny Ristok

Buchlesung zeigt Bach persönlich

Eine Konzertlesung aus dem Buch "Wie wunderbar sind deine Werke" des Bachforschers und Intendanten des Leipziger Bachfestes, Michael Maul, findet am Samstag (6. April) in der Traukirche Bachs in Dornheim statt.

Bildrechte: Bachfest Leipzig

Dabei will Maul aufzeigen, warum Bach in Leipzig "die zunächst unbändige Lust auf das Komponieren von Kirchenmusik nach fünf Jahren im Thomaskantorat fast gänzlich verlor". Bach habe sich damals mehr und mehr in eine innere Emigration zurückgezogen. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Volkmar Zehner an der Orgel.

Abschluss mit Gaechinger Cantorey

Den Abschluss des Bach-Festivals Arnstadt gestaltet am Sonntagabend die Gaechinger Cantorey, das Ensemble der Internationalen Bachakademie Stuttgart, dirigiert von Akademieleiter Hans-Christoph Rademann, mit dem Konzert "Vision.Bach" in der Bachkirche Arnstadt. Hier werden etwa 60 Kantaten erklingen. Bildrechte: IMAGO / imagebroker