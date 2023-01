Straftaten im dreistelligen Bereich vermutet

Die bisher verdeckten Ermittlungen liefen seit Monaten. Nach Erkenntnissen der Zollfahnder sollen rund 1.500 Menschen aktuell bei CATL beschäftigt sein, von denen wohl offenbar rund 400 aus China kommen. Dazu kommen noch weitere Arbeiter auf dem Baustellengelände, die bei Subunternehmen angestellt sind und überwiegend aus Osteuropa stammen.

Sie alle sollen im Laufe des Tages kontrolliert werden. So soll der Verdacht bestehen, dass sich besonders die aus China kommenden Arbeiter möglicherweise illegal in Deutschland aufhalten könnten. Außerdem gibt es Hinweise auf Schwarzarbeit. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen gehen die Ermittler des Zolls, der Bundespolizei und der Landespolizeiinspektion Gotha in einer internen Prognose von Straftaten verschiedenster Art im dreistelligen Bereich aus.

Polizei und Zoll sind mit einem Großaufgebot bei CATL im Einsatz. Bildrechte: Wolfgang Hentschel

Chinesische Arbeiter fliehen von Gelände

Auslöser für die Razzia ist unter anderem eine erste Fahndungsaktion am 12. Oktober vergangenen Jahres auf dem CATL-Gelände. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN waren damals Ermittler der Bundespolizei für eine Kontrolle aufgetaucht und trauten ihren Augen kaum. Denn mit dem Eintreffen der Beamten verließen rund 50 Chinesen fluchtartig das Gelände in Richtung der angrenzenden Felder. Diese Aktion blieb von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, so dass die Ermittlungen verdeckt weitergeführt werden konnten.

Visa für Deutschland abgelaufen

Einen weiteren Hinweis darauf, dass mit den Einreisen und der Beschäftigung besonders der chinesischen Arbeiter etwas möglicherweise nicht stimmen könnten, erhielt die Bundespolizei wenige Tage nach der Flucht-Aktion. Ein Chinese wurde bei den Beamten in der Dienststelle am Erfurter Flughafen vorstellig. Der Mann, der offenbar ebenfalls bei CATL arbeitet, wollte einen Einreisestempel für seine Papiere haben, da dieser angeblich bei seiner Einreise über den Flughafen Frankfurt am Main vergessen worden war. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen entdeckten die Beamten jedoch, dass sein drei Monate gültiges C-Visa für Deutschland bereits Ende September abgelaufen war und er längst hätte das Land wieder verlassen müssen.

Die Razzia findet im Neubau des Batterieherstellers in Arnstadt statt. Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Bundespolizei auch am Erfurter Flughafen im Einsatz

Diese Hintergründen habe unter anderem zu der aktuell laufenden Großrazzia geführt. Seit Wochen wurde die Operation vorbereitet. Dabei sollen auch Visa und Passunterlagen auf Echtheit geprüft werden. Denn es soll den Verdacht geben, dass möglicherweise auch gefälschte Unterlagen für die Einreise verwendet worden sein könnten. Dazu sind unter anderem Spezialisten der Bundespolizei dabei, die sich mit gefälschten Passdokumenten auskennen.

Zudem ist geplant, die mutmaßlichen Verdächtigen noch im Laufe des Tages zu einer gesonderten Personenkontrolle an den Erfurter Flughafen zu bringen. Dort gibt es eine entsprechende Gesichts-Erkennungssoftware. Mit dieser soll geprüft werden, ob und wann die Betroffenen schon einmal bei Einreisen auffällig gewesen sein könnten.

Bauarbeiter illegal beschäftigt?

Schließlich prüfen die Zoll-Fahnder, ob es Hinweise auf Schwarzarbeit geben könnte. Davon sind auf Baustellen immer wieder Arbeiter aus Osteuropa betroffen, die von Subunternehmen auf illegalem Weg nach Deutschland zum Arbeiten gebracht werden. Ermittler gehen davon aus, das besonders in der Baubranche teilweise über bestens organisierte kriminelle Strukturen Bauarbeiter angeheuert und zu schwarz gezahlten Dumpinglöhnen ausgebeutet werden.

Chinesische Firma transportiert Arbeiter

Seit über zwei Jahren sind hunderte chinesische Beschäftigte besonders aus dem Stammwerk in China am Aufbau des CATL-Werkes beteiligt. Viele von Ihnen haben Unterkünfte in und um Arnstadt. Manche wohnen sogar in Pensionen und Hotels in Orten bis in den Thüringer Wald. Jeden Morgen werden sie mit Bussen zum Arbeiten ins CATL-Werk gebracht. An dem Transport soll eine chinesische Firma aus dem Großraum Frankfurt am Main beteiligt sein.