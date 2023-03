Geschäftsführer Peter John hatte am 20. Februar 2023 selbst Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Start up Unternehmen hat bisher vier digitale 24-Stunden-Läden errichtet; weitere drei in Emleben, Burgtonna und Großvargula sind in der Bauphase steckengeblieben. Nägelstedt hat kurz vor der Eröffnung den Vertrag mit Emma`s Tag und Nacht Markt GmbH gekündigt.